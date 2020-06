Juventus, Sarri ancora in emergenza col Napoli: 3 indisponibili e Higuain in dubbio

Maurizio Sarri non recupererà nessuno dei suoi indisponibili per la finale di Coppa Italia contro il Napoli, in programma per mercoledì prossimo. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui la Juventus potrebbe essere orfana di Chiellini, Ramsey, Demiral - già out per la semifinale con il Milan - e probabilmente anche Higuain. Tutti in fortissimo dubbio.