Juventus, Sarri su Higuain: "A Napoli era più egoista, ora fa assist e difende di più"

La Juventus di Maurizio Sarri domani potrebbe, in caso di vittoria, staccare di 4 punti la terza in classifica, nella fattispecie proprio la Lokomotiv, garantendosi il pass per gli ottavi con due turni di anticipo. Il tecnico toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni su cosa ha trovato di diverso nell'Higuain del Napoli da questo visto alla Juventus: "E' migliorato nel mettersi a disposizione del collettivo. Prima era più egoista, giocava per le finalizzazioni, per il gol, per segnare. Partecipa difensivamente, un tempo non era così. La predisposizione ad andare all'assist non era questa. E' meno pericoloso in area ma è cambiato a livello di motivazioni. Se l'atteggiamento in campo è questo, sta cambiando a livello caratteriale. Ha sofferto lo strappo con la Juventus, l'ha vissuto come una sconfitta a livello personale"