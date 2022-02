Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie la coppia Dybala-Vlahovic

Ci siamo, all’Allianz Stadium è tutto pronto per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia, quello fra Juventus e Sassuolo. Nessuna sorpresa nell’undici di Allegri, che dà fiducia a Perin in porta, sceglie un centrocampo più folto e lascia fuori Morata con Dybala e Vlahovic in attacco. Per Dionisi fuori Muldur e dentro Ruan, a centrocampo c’è Maxime Lopez e non Magnanelli. Davanti Berardi, Raspadori e Traore a sostegno di Scamacca.

Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 21:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie; Dybala, Vlahovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Tressoldi, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca