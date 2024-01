Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: confermato l'attacco Yildiz-Vlahovic

Alle ore 20:45 si conclude questa infinita 20ª giornata di Serie A con Juventus-Sassuolo.





Alle ore 20:45 si conclude questa infinita 20ª giornata di Serie A con Juventus-Sassuolo.

Confermata nella Juventus la scelta di Allegri di affidarsi all'attacco giovane e sfrontato composto da Vlahovic e dalla rivelazione Yildiz. Solo panchina per Weah, che sembrava in aria di rubare il posto a Kostic, regolarmente titolare. Sulla destra c'è invece Cambiaso. Nessuna grande sorpresa in casa Sassuolo, dove Dionisi non si sistema con la difesa a tre ma adatta Viti terzino mancino. Davanti i tre tenori: a lato della prima punta agiscono Lauriente e Berardi come esterni d'attacco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Alex Sandro, Milik, Iling-Junior, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Hasa.

All. Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Matheus Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Alvarez, Castillejo, Volpato, Lipani, Tressoldi.

All. Dionisi.