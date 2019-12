Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: out Dybala, c'è Higuain con CR7

Finito in parità il primo tempo tra Juventus e Sassuolo, lunch match del 14° turno di Serie A

Altra sconfitta per la Primavera del Napoli che è uscita battuta nella sfida casalinga contro il Cagliari per 1-0.

Livio Cori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttonapoli, dando spazio all'amore per il Napoli ed il momento...