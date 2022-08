Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: out Raspadori! Dionisi schiera Defrel

Si chiude questa sera la prima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium la Juventus ospita il Sassuolo nel posticipo di Ferragosto.

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude questa sera la prima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium la Juventus ospita il Sassuolo nel posticipo di Ferragosto. Massimiliano Allegri schiera dal primo minuto Angel Di Maria al fianco di Dusan Vlahovic con Mc Kennie e Cuadrado sulle fasce. In difesa davanti a Perin spazio a Danilo e Alex Sandro sulle corsie laterali e Bonucci e Bremer al centro. In cabina di regia invece Locatelli e Zakaria. Risponde Alessio Dionisi con Defrel al centro del tridente con Berardi e Kyriakopoulos. In cabina di regia spazio a Matheus Henrique al fianco di Frattesi e Thorsvedt mentre in difesa, davanti a Consigli, Ayhan e Ferrari sono i centrali e Muldur e Rogerio invece gli esterni.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorsvedt; Berardi, Defrel, Kyriakopulos.