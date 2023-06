Juventus, Scanavino conferma Allegri: "Mai stato in discussione, resta con noi"

Maurizio Scanavino, CEO della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport

Maurizio Scanavino, CEO della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Allegri non è mai stato in discussione. C'è totale condivisione su tutti gli scenari futuri, siano essi di mercato, di organizzazione o sportivi ingenerale. Con il mister abbiamo incontri, o contatti, quotidiani da sempre. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera e, per certi versi, il nostro rapporto si è consolidato in tempi rapidi.

Non sono mancati momenti di confronto, anche acceso, ma sempre con una critica e autocritica costruttiva, con l'idea di fare sempre il meglio della Juventus. Non dobbiamo dimenticarci la situazione, la bufera, che abbiamo vissuto. Tutto considerato credo che alla fine abbiamo operato bene, anche sul campo con il terzo posto conquistato e con due semifinali in Coppa Italia ed Europa League"