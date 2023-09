Juventus, sentite Danilo: "Allegri vale Guardiola! Dice sempre 'Perché fare 50 passaggi?'..."

Danilo, difensore della Juventus, ha esaltato Massimiliano Allegri in un'intervista al Corriere dello Sport.

Danilo, difensore della Juventus, ha esaltato Massimiliano Allegri in un'intervista al Corriere dello Sport: "Con Pirlo è stata una stagione formativa per me, è stato importante. Guardiola e Allegri li metto allo stesso livello: Max è uno che vuole sempre vincere, tra di noi c'è quasi complicità. Con lui condivido tantissime cose: è leale e diretto, pochi giri di parole, e sa anche tornare sui suoi passi. Il nostro è un rapporto talmente franco da sfiorare la complicità. Ti dice: se con tre passaggi riesco ad arrivare in porta, perchè devo impiegarne cinquanta? Max vuole soprattutto vincere. Se nel calcio non vinci non ti diverti.

E’ pratico, concreto. Se sono arrivato a questi livelli lo devo agli ultimi due anni con lui. Insiste molto sull’aspetto mentale, sulla libertà di espressione nel rispetto di certi codici tattici e punta sui movimenti. Anch’io cerco ogni giorno di trasferire ai compagni quelle che sono le basi della mentalità vincente".