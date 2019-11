Juventus, si apre un altro caso. Emre Can: "Mai stato titolare, non sono contento"

Il centrocampista della Juventus, Emre Can, ha parlato a Kicker del suo momento difficile in bianconero: "Sono un ragazzo ambizioso che vuole sempre competere ai massimi livelli, ma sto imparando da questo momento difficile in cui le cose non stanno andando come speravo. Non ho giocato nemmeno una partita dall'inizio e non posso essere contento ma non mi farò abbattere, continuerò a lavorare su me stesso. Vado in palestra prima o dopo gli allenamenti, sto facendo sessioni extra per farmi trovare pronto. Futuro in Bundesliga? Nel calcio possono succedere tante cose".