Juventus, si fermano Alex Sandro e Rabiot: gli aggiornamenti

Dall'allenamento della Juventus aperto a media e tifosi arrivano anche alcune indicazioni per quanto riguarda lo stato di forma di alcuni giocatori. Per Vlahovic e Chiesa sa segnalare lavoro personalizzato come da programma. Nicolussi Caviglia ha lavorato a parte per una lieve distorsione alla caviglia, mentre nel corso dell'allenamento Alex Sandro ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto ad interrompere la seduta zoppicando (resta da valutare). Anche Rabiot ha lasciato anzitempo l'allenamento ma si tratta solo di una botta. La Juventus, ricordiamo, è attesa sabato dalla trasferta contro il Sassuolo.