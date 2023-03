Juventus, sospiro di sollievo per Chiesa e Di Maria: ma si ferma un altro bianconero

Sospiro di sollievo in casa Juventus: Angel Di Maria e Federico Chiesa non hanno riportato lesioni

Sospiro di sollievo in casa Juventus: Angel Di Maria e Federico Chiesa non hanno riportato lesioni. Ecco il comunicato diramato quest'oggi dal club bianconero, dopo gli esami strumentali svolti questa mattina: "Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno".