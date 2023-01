Juventus, sospiro di sollievo per Di Maria: solo un crampo e precauzione per il Napoli

L'attaccante della Juventus, attorno all'ora di gioco, si è fermato e si è temuto per il peggio e invece si è trattato solo di un abbaglio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun problema per Angel Di Maria. L'attaccante della Juventus, attorno all'ora di gioco, si è fermato e si è temuto per il peggio e invece si è trattato solo di un abbaglio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il Fideo ha solo avvertito un crampo e ha deciso di lasciare il campo per precauzione in vista della sfida di venerdì al "Maradona" contro il Napoli.