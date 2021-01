Juventus-Spal, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Dragusin e Fagioli

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Spal, quarto di finale di Coppa italia in programma stasera alle 20.45. Andrea Pirlo conferma Kulusevski in attacco, questa volta al fianco di Morata. A centrocampo occasione dal 1' per Fagioli insieme a Rabiot, in difesa ecco Dragusin con Demiral e De Ligt. Tra i pali torna Gianluigi Buffon. Pasquale Marino sceglie una formazione con diversi elementi dell'undici tipo. Rispetto all'1-1 di Cremona, si passa al 3-4-2-1 con Brignola e Seck alle spalle di Floccari. A destra Dickmann, con Sernicola sull'out opposto.

Juventus (4-4-2): Buffon; Dragusin, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Ranieri, Vicari, Okoli; Dickmann, Missiroli, Esposito, Sernicola; Brignola, Seck; Floccari. Allenatore: Pasquale Marino.