Juventus spalle al muro verso il Milan: deve vincere ad Udine con 4 big in diffida

Quest'oggi, contro l'Udinese, la Juventus non solo è chiamata a raccogliere i tre punti ma anche ad evitare ammonizioni in vista del big-match decisivo contro il Milan. Tra i bianconeri, infatti, sono in diffida ben quattro titolari: si tratta di Bonucci, McKennie, Ronaldo e De Ligt mentre dei sei diffidati rossoneri solo Castillejo è stato ammonito col Benevento e salterà dunque la sfida dello Stadium.