Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali: esordio per Gatti, nel tridente c'è Kean

Sono state rese note le formazioni di Juventus-Spezia, match valido per la quarta giornata di Serie A in programma alle 20.45.

Allegri dà fiducia a Gatti, all'esordio al fianco di Bremer, con Danilo e De Sciglio sulle fasce. Maglia da titolare anche per Miretti a centrocampo, mentre davanti spazio al tridente Cuadrado-Vlahovic-Kean.

In casa Spezia la novità di Gotti riguarda la presenza a destra, come quinto di centrocampo, di Holm con Gyasi avanzato al fianco di Nzola.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolau; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola