Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali: Morata con Vlahovic. Agudelo dal 1'

Sono state ufficializzate le formazioni di Juventus-Spezia, gara valida per la 28ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state ufficializzate le formazioni di Juventus-Spezia, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Allegri non concede alcun riposo per Vlahovic, chiamato ancora a partire dal 1', stavolta in tandem con Morata. Rientrano tra i titolari anche Cuadrado e Rugani, al pari di Szczesny tra i pali dopo il riposo di coppa. Thiago Motta risponde col suo consueto 4-3-3 in cui c'è Agudelo, profilo offensivo, e non Bourabia a centrocampo, con Manaj al rientro tra i titolari.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata.

Allenatore: Allegri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Agudelo, Bastoni, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde.

Allenatore: Motta.