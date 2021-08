Juventus strapazzata dal Barcellona in amichevole: finisce 3-0 nel ricordo di Messi

L’8 agosto 2021 rimarrà nella storia del Barcellona per l’addio di Lionel Messi. Ma nonostante la giornata da dimenticare la squadra di Koeman si è imposta 3-0 nella gara contro la Juventus, test match valevole per il Trofeo Gamper. In gol Depay, Braithwaite e Riqui Puig, non è mancato l'omaggio al numero 10 argentino, ormai a un passo dal Paris Saint-Germain. Ora i bianconeri, prima dell'inizio del nuovo campionato, torneranno in campo il 14 agosto per affrontare l'Atalanta.

IL MATCH - Il Barcellona inizia subito col piede giusto, al 3’ Depay sfrutta una verticalizzazione di Demir: l'olandese, solo davanti a Szczesny, non sbaglia. La prima conclusione da parte della Juventus è di Ronaldo, il portoghese prova a ribadire in rete un assist di Morata ma Neto devia in calcio d’angolo. Al 20’, invece, viene annullata una rete a Demir per un fuorigioco di Griezmann. I bianconeri provano a reagire nel finale, ma anche la punizione di Ronaldo dalla lunga distanza viene respinta da Neto.

Nella ripresa gli uomini di Allegri provano a reagire, ma dopo un paio di occasioni non sfruttate Braithwaite segna il 2-0 con un bel colpo di testa. I bianconeri non riescono più a reagire, gli azulgrana controllano senza forzare troppo il ritmo. Nel finale il pubblico intona nuovamente il coro “Messi-Messi” per ricordare uno dei giocatori simbolo del club catalano. In pieno recupero Riqui Puig trova la rete del definitivo 3-0.