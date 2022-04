Juventus su Raspadori, ma vuole anche Zaniolo: la strategia dei bianconeri

Giacomo Raspadori non esclude Nicolò Zaniolo. La Juventus prepara le grandi manovre in vista dell'estate

Giacomo Raspadori non esclude Nicolò Zaniolo. La Juventus prepara le grandi manovre in vista dell'estate e ha in programma un summit con il Sassuolo per discutere del giovane attaccante, considerato il partner ideale di Vlahovic e quindi l'erede perfetto di Paulo Dybala. Un'accelerata recente, mentre quella sul classe '99 della Roma ha radici più lontane. Ma i due, appunto, non sarebbero in competizione per un posto in bianconero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.