Juventus, Szczesny in lacrime ma l'infortunio non è grave: i tempi di recupero

Uscito in lacrime e in barella durante il match con lo Spezia, Wojciech Szczesny ha riportato un infortunio meno grave del previsto. Gli esami non hanno evidenziato fratture o lesioni significative, pertanto il rientro in campo non è molto lontano. Secondo il Corriere dello Sport, è possibile che il portiere polacco rientri per la partita con il Monza, prima della sosta, o al massimo entro inizio ottobre. L'ex Roma e Arsenal sarà valutato comunque giorno per giorno.