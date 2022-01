Juventus, Szczesny vaccinato ma non ha ancora il green pass: salta la Supercoppa

La Juventus andrà in campo con Mattia Perin in porta, a causa del vaccino last minute di Szczesny. Ad annunciarlo, Massimiliano Allegri: “Domani gioca Perin in porta, è una scelta perché domani Tek arriverà all’ultimo momento visto che dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Tutti i giocatori sono vaccinati, ma Tek è l’ultimo e fino a dopodomani non ha il green pass, per cui arriverà allo stadio all’ultimo momento e andrà in panchina”.