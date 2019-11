Juventus, tegola Alex Sandro: infortunio alla coscia destra per il brasiliano

Dopo l'infortunio di Pjanic in Nazionale, arriva anche quello di Alex Sandro. Non ci sono buone notizie per la Juventus: nel corso dell'ultima amichevole tra Brasile e Argentina il terzino sinistro si è infortunato. Sostituito al 64', Alex Sandro ha riportato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. La Juventus è stata già informata delle condizioni del giocatore, che comunque resterà in ritiro con il Brasile. Alex Sandro, che non prenderà parta alla prossima amichevole della Selecao, verrà seguito dallo staff medico della sua nazionale e inizierà le cure prima di rientrare in Italia. Ancora incerti i tempi di recupero.