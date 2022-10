Juventus, tegola Bremer: Allegri non ce l'avrà neanche con l'Inter. Ma al Mondiale ci va

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'infortunio capitato a Gleison Bremer è l'unica cattiva notizia con cui ha dovuto fare i conti la Juventus sabato pomeriggio, in occasione del derby di Torino vinto 1-0. Il centrale brasiliano è uscito nei primi minuti della ripresa causa infortunio alla coscia sinistra, un ko che non dovrebbe mettere in discussione la sua presenza al Mondiale dopo gli esami svolti questa mattina al JMedical. "Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra", spiega il comunicato.

Bremer salterà il Derby d'Italia

Per il suo recupero completo saranno necessari 20 giorni, questo vuole dire che nelle prossime tre settimane Bremer non sarà a disposizione. Cinque le partite che salterà l'ex Torino, con Hellas Verona-Juventus del 10 novembre a questo punto fissata come data per il suo ritorno in campo. Ecco le partite in cui non ci sarà.

21 ottobre - Juventus-Empoli

25 ottobre - Benfica-Juventus

29 ottobre - Lecce-Juventus

2 novembre - Juventus-Paris Saint-Germain

6 novembre - Juventus-Inter