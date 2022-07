Juventus, tegola Pogba dopo infortunio: dovrà operarsi e rischia lungo stop

Pessime notizie dagli States per la Juventus: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Paul Pogba hanno evidenziato una lesione

Pessime notizie dagli States per la Juventus: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Paul Pogba hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore, si apprende dal comunicato del club bianconero, il francese verrà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. È probabile, si legge quest'oggi su Tuttosport, che si renda necessario un intervento chirurgico. Se così fosse, i tempi di recupero sarebbero quantificabili in più di un mese, e difficilmente l'ex United sarebbe a disposizione per le prime due di campionato.