Juventus, tegola Zakaria: il centrocampista si ferma per infortunio, i tempi di recupero

In attesa del comunicato ufficiale della Juventus dopo gli accertamenti svolti da Denis Zakaria questa mattina al J Medical, bianconeranews.it parla di quelli che potrebbero essere i tempi di recupero del centrocampista, dopo lo stop nella gara contro l'Empoli di sabato scorso. Il giocatore potrebbe restare ai box per due settimane, rientrando dunque a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.