Juventus, tifosi delusi da Allegri ma non rischia: Gazzetta elenca i motivi del club

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La certezza da cui ripartirà il prossimo anno la Juventus, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, richiamato la scorsa estate per rilanciare il progetto bianconero, non rischiava prima della Coppa Italia e non rischierà dopo, nonostante l'annata da zero trofei dopo un decennio. La dirigenza si è stretta intorno al tecnico e porterà avanti la scelta, col presidente Andrea Agnelli che continua ad avere massima fiducia in Allegri: il numero uno del club ha apprezzato i miglioramenti visti nella seconda parte della stagione e pure la gestione del complicato addio di Cristiano Ronaldo a poche ore dalla chiusura del mercato. Ecco perché Max Allegri, nonostante tutto, non è mai stato a rischio allontanamento.