Juventus, tocca a Montero: oggi il primo allenamento, sarà traghettatore fino a fine stagione

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

E' arrivato di prima mattina Paolo Montero alla Continassa. Il tecnico bianconero della Primavera ha raggiunto ora il centro sportivo per dirigere poi il primo allenamento come mister della prima squadra. All'ex difensore infatti è stata affidata la guida del team dopo l'esonero di Massimiliano Allegri giunto in seguito ai comportamenti tenuti nella finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta. All'uruguaiano il compito di guidare Vlahovic e compagni in queste ultime due giornate di campionato prima dell'arrivo del nuovo allenatore.

L'arrivo al centro sportivo

E proprio in questi minuti, come testimonia il video girato dal nostro corrispondente, Montero ha raggiunto il centro di allenamento per preparare la sfida di domani contro il Bologna. Una partita molto difficile contro una squadra che ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League proprio come i bianconeri ma che avrà l'entusiasmo del suo pubblico al "Dall'Ara".

Le ultime due sfide

Dopo la partita di domani sera, la Juventus tornerà all'Allianz Stadium per l'ultima giornata di campionato. Ad attendere i bianconeri ci sarà il Monza di Raffaele Palladino reduce da un'ottima stagione. Due sfide da concludere al meglio, poi il capitolo si chiuderà e sarà pronto ad aprirsene un altro. Con un nuovo allenatore e una squadra rinnovata.