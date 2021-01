Juventus, tutto facile con la Samp: a Marassi finisce 2-0 per la squadra di Pirlo

Tutto facile per la Juventus: al Ferraris di Marassi la formazione allenata da Pirlo batte 2-0 la Sampdoria grazie ai gol di Chiesa e Ramsey. Vantaggio degli ospiti al 20' con la rete dell'ex Fiorentina su assist di Morata, nella ripresa, in pieno recupero, raddoppia Ramsey, appena entrato, sfruttando un assist di Cuadrado lanciato a rete in contropiede.