Juventus, tutto su Jorginho: l'ex Napoli lusingato dalla corte bianconera

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La Gazzetta dello Sport riporta come la Juventus sia pronta a farsi avanti col Chelsea per Jorginho, in scadenza e lusingato dalle attenzioni bianconere. Dopo quattro anni in Premier League il centrocampista nato a Imbituba è pronto a voltar pagina, ben consapevole che alla Continassa stanno lavorando per aprire un altro ciclo ambizioso. Il costo del suo ingaggio è relativamente alla portata, visto che può usufruire dell’ormai famoso Decreto Crescita: vale a dire quello sconto del 50% sulle tasse. Con questi presupposti, insomma, anche un ingaggio da 6 milioni netti costerebbe ai bianconeri 9 milioni al lordo.