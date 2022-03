Juventus, tutto su Zaniolo per sostituire Dybala: già avviati i contatti

Il fantasista della Roma rientra nei parametri del mercato juventino, con una spesa tra i 40 e i 60 milioni di euro per il cartellino

© foto di www.imagephotoagency.it

Ora che il futuro di Paulo Dybala è stato chiarito, con la Juventus che non gli rinnoverà il contratto perdendolo a parametro zero in estate, i bianconeri hanno dato il via alla ricerca del sostituto che da tempo è stato individuato nel nome di Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma rientra nei parametri del mercato juventino, con una spesa tra i 40 e i 60 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio che non supererebbe i 4,5 milioni di euro a stagione. I primi contatti con il suo agente Vigorelli sono stati avviati da tempo, adesso è arrivato il momento di giocare a carte scoperte anche se molto dipenderà dalla volontà del club romanista.