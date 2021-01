Juventus-Udinese, formazioni ufficiali: Dybala e Lasagna dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Udinese, posticipo della quindicesima giornata di campionato. Pirlo e Gotti hanno diramato le proprie formazioni ufficiali per la sfida fra Juventus e Udinese di questa sera. I piemontesi non hanno Alvaro Morata a causa di un infortunio, spazio quindi a Dybala. Fuori anche Arthur a metà campo. I friulani invece puntano sul contropiede con Lasagna e Pussetto come attaccanti.

Juventus (4-4-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Udinese (3-5-2) Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.