Juventus, ultima amichevole prima della ripresa: in formazione non c'è Chiesa

Ultima amichevole dell'anno per la Juventus, che alle 14.30 all'Allianz Stadium affronterà lo Standard Liegi. Sorpresa legata a Federico Chiesa.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultima amichevole dell'anno per la Juventus, che alle 14.30 all'Allianz Stadium affronterà lo Standard Liegi. Sorpresa legata a Federico Chiesa, neanche in panchina, nonostante ci si aspettasse di vederlo in campo almeno per uno spezzone di partita, in vista della gara contro la Cremonese di mercoledì prossimo. Queste le scelte di Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Aké, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Kean. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Barbieri, Huijsen, Fagioli, Barrenechea, Sersanti, Compagnon, Soulé, Iling-Junior.