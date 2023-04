Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: Gatti, De Sciglio e Milik dal 1'

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Juventus-Verona, in campo tra circa un'ora all'Allianz Stadium dopo la sosta per le nazionali.

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Juventus-Verona, in campo tra circa un'ora all'Allianz Stadium dopo la sosta per le nazionali. Come da previsioni, Allegri punta sul tandem offensivo Kean-Milik, con De Sciglio che parte titolare sulla fascia sinistra di centrocampo, preferito a Kostic. Senza Rabiot e senza Paredes, in regia toccherà ancora al giovane Barrenechea. Nel Verona fiducia nell'argentino Gaich, che gioca dall'inizio con Kevin Lasagna in avanti, con Duda sulla trequarti. Conferme in difesa, dove Ceccherini guida la linea al fianco di Dawidowicz e Magnani.