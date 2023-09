Juventus, Vlahovic ha bloccato il mercato: Giuntoli ha fallito cessione per 100mln

La sessione di mercato appena terminata ha visto la Juventus recitare un ruolo marginale.

Alla voce acquisti, da registrare gli arrivi di Weah e Gonzalez (con quest'ultimo poi prestato alla Sampdoria) e il rientro dal Bologna di Cambiaso. Per il resto, tanti tagli tra cessioni, prestiti e risoluzioni contrattuali (Kulusevski, Zakaria, Dragusin, Arthur, Ranocchia, Di Maria, Cuadrado, Bonucci, Pjaca, Rovella, Pellegrini, De Winter, Soulé, Kaio Jorge, Aké, Frabotta, Barrenechea e Paredes) che hanno generato una notevole riduzione del monte ingaggi.

Un mercato senza il colpo ad effetto dunque che, nelle intenzioni inziali della società, doveva essere finanziato dalla cessione di Dusan Vlahovic. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, i bianconeri già nei mesi scorsi avevano pensato di salutare il centravanti serbo: non tanto - o non solo - per prendere un giocatore più funzionale al gioco di Allegri, ma anche - se non soprattutto - per motivi economici.

Arrivato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per 80 milioni (70 alla Fiorentina, più 5 di bonus garantiti e altrettanti di bonus facili), Vlahovic era destinato alla cessione dopo il secondo anno al fine di portare al club tra i 120 e i 140 milioni. Purtroppo la pubalgia e le evidenti difficoltà di natura tecnico-tattica non gli hanno permesso di segnare una ventina di gol a campionato: mancato traguardo che quindi non ha portato altri club a presentare offerte in linea con le aspettative bianconere.