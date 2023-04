Juventus, Vlahovic litiga con Allegri: dura discussione dopo la tribuna con l'Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Massimiliano Allegri deve fare i conti con diversi problemi oltre ai dubbi legati ai procedimenti in tribunale

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Massimiliano Allegri deve fare i conti con diversi problemi oltre ai dubbi legati ai procedimenti in tribunale che potrebbero riscrivere la stagione bianconera da fuori dal terreno di gioco. Il quotidiano riporta come nei giorni scorsi si siano registrate alcune incomprensioni tra l'allenatore juventino e alcuni dei suoi calciatori, tra i quali anche big come Dusan Vlahovic, con cui avrebbe discusso in modo accesso proprio negli ultimi giorni prima della tribuna contro l'Inter a causa dell'ennesimo infortunio.