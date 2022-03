Juventus, Zakaria spavaldo: "Pogba o Vieira? Non mi rivedo in nessuno, sono Zakaria"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"In chi mi rivedo? In nessuno". Parola di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero della Juventus ha parlato a Dazn a pochi giorni dalla cruciale sfida con l'Inter: "Sono qui per dimostrare ciò di cui sono capace".

Al suo arrivo alla Juve, Zakaria è stato accostato a giocatori come Kroos e Pogba. Ma a chi sente di assomigliare: "A nessuno, vi dirò - continua - è bello essere associati a giocatori di questo livello, ma io sono Zakaria. Ho il mio stile. Ho tanto rispetto e non penso di essere il modello di me stesso, ma ho caratteristiche specifiche. Non sono un Pogba o un Vieira, ma Denis Zakaria".