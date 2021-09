Juventus, zero vittorie e terzultimo posto: record negativo per i bianconeri

Solo 1 punto per la Juve nel big match contro il Milan, i bianconeri non riescono più a vincere in campionato e si trovano clamorosamente in zona retrocessione. Come riporta su Twitter l'account di statistica Opta Paolo, la Juventus è senza vittorie nelle prime quattro gare stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo 1961/62, 1955/56 e 1942/43.