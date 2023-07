Kamada, dopo il no di Napoli e Milan ci prova un altro club di Serie A

Kamda prende tempo, ha offerte dalla Permier e dalla Liga, dove ora spinge anche il Siviglia

Niente Milan, niente Napoli, niente Roma e niente Borussia Dortmund. Così, per Daichi Kamada, ci prova il Genoa neo promosso in Serie A. Lo racconta Il Secolo XIX, che svela come nelle scorse ore il club ligure abbia fatto un sondaggio con l'agente del trequartista giapponese, che già in passato era stato vicino ai rossoblù.

Kamda prende tempo, ha offerte dalla Permier e dalla Liga, dove ora spinge anche il Siviglia, ma il Grano ci crede e ci prova, visto che dopo l'acquisto di Retegui ha bisogno di nuove forze fresche per l'attacco.