Kamada, il Milan ha messo in stand-by l’operazione: sondaggio di un’altra italiana

Il Milan si interroga su Daichi Kamada: il club rossonero ha messo per ora in stand-by l’accordo col giapponese (quadriennale da 3 milioni annui) per non occupare subito lo slot da extracomunitario. Riflessioni in corso. Nel frattempo un altro club italiano ha sondato l’ex Eintracht Francoforte. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.