Kamada rovina (per ora) la festa di San Siro: Lazio avanti sull'Inter 1-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter parte forte, ma la Lazio ha più bisogno di vincere ed è avanti 1-0 all'Intervallo. Questo aspetto, già le prestazioni di Provedel e Sommer, spiegano il risultato alla fine del primo tempo allo stadio Meazza. Con questo risultato, la squadra di Tudor supererebbe momentaneamente la Roma al sesto posto.

Superata la mezz'ora, a portarsi in vantaggio è la Lazio: Kamada si accentra e tira, Mkhitaryan glielo lascia fare ma soprattutto Sommer si distende debolmente e non respinge. 1-0, secondo gol in Serie A per il centrocampista giapponese mentre il portiere svizzero saluta definitivamente l'obiettivo dei 21 clean sheet in un campionato, record che resta condiviso solo da Provedel, De Sanctis e Buffon.