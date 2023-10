Kjaer: “La mia miglior partita al Milan è stata quella in Champions contro il Napoli”

Simon Kjaer, nell'intervista al sito a lui dedicato simonkjaergifs.com, ha parlato della sua esperienza in rossonero

Simon Kjaer, nell'intervista al sito a lui dedicato simonkjaergifs.com, ha parlato della sua esperienza in rossonero senza dimenticare di guardare anche avanti: "Io penso solo a rimanere al Milan. E devo ammettere che, avendo vissuto all'estero per così tanti anni e avendo giocato più di 600 partite nel calcio internazionale, sarebbe molto difficile per me vedermi tornare a giocare in un club danese. Ma il vero cliché è che "nel calcio tutto può succedere".

Su una possibile carriera da allenatore: "Al momento direi di no. Adesso come adesso sono concentrato solo a giocare. Però... Io amo il calcio, perciò chi sa cosa può accadere? Dovrei lasciare una porta aperta, in questo caso. Mai dire mai nel calcio".

La partita migliore in rossonero: "Questa è una domanda difficile. Perché quando giochi per un club di alto livello come il Milan, e con la mia mentalità, ogni partita è speciale. Ma se proprio mi costringi a scegliere, allora forse i quarti di finale di Champions League contro il Napoli, che stava avendo una stagione meravigliosa in Serie A allo stesso tempo. Quando li abbiamo battuti e ci siamo qualificati tra le ultime quattro d'Europa, stavamo dimostrando al mondo che eravamo tornati proprio dove un club come il Milan deve stare, tra i migliori. Quando sono arrivato la posizione era circa a metà classifica e avevo un solo obiettivo: con ogni fibra del mio corpo desideravo aiutare il club a tornare al top della Serie A e al top in Europa. Perciò è stato emozionante essere lì, così come lo scudetto".