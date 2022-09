Koopmeiners fa volare l’Atalanta: tripletta al Torino e primo posto con la Roma

L'Atalanta vince 3-1 sul Torino, sugli scudi Koopmeiners autore di una tripletta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta vince 3-1 sul Torino, sugli scudi Koopmeiners autore di una tripletta. In gol per i granata Vlasic. Sfida frizzante sin da subito: in neanche dieci minuti c'è subito un'occasione per parte, inaugura Linetty e gli risponde Toloi, prima di un bolide firmato Koopmeiners che richiede il pronto intervento di Milinkovic-Savic. Col passare dei minuti cresce la prestazione offensiva dei nerazzurri, che si affacciano sistematicamente in avanti: Zapata si vede ribattuto in coast-to-coast, mentre serve il palo per fermare la corsa della volée di Demiral da calcio d'angolo. Legno colpito poi anche da Seck ma con il gioco fermo. E dopo la brutta notizia di Zapata costretto a uscire per infortunio, e proprio quando tutto lascia pensare allo 0-0 all'intervallo, ecco l'episodio che cambia le sorti: in pieno recupero Aina atterra Soppy in area e Di Bello indica il dischetto, con Koopmeiners freddo a trasformare l'1-0 in extremis a fine primo tempo.

Il secondo tempo inizia per l'Atalanta come meglio non potrebbe: appena più di un minuto sul cronometro ed è ancora Koopmeiners ad iscriversi sul tabellino dei marcatori. Mancino radente, sibilante e deviato e pallone alle spalle di Milinkovic-Savic. Il Toro fatica ad organizzare una risposta ficcante, ma poi trova il modo di colpire, con Vlasic che insacca il 2-1 a poco meno di un quarto d'ora dal novantesimo. Solo illusione: la serata è di esclusiva proprietà di Koopmeiners, che decide di elevarsi sul palcoscenico della tripletta. A propiziarla, un altro calcio di rigore: stavolta l'ingenuità la commette l'ex interista Lazaro ai danni di Lookman, ma il risultato non cambia. L'olandese incrocia il mancino e non lascia scampo a Milinkovic-Savic e al Torino, facendo calare in anticipo il sipario sul match. Il maestro vince la sfida contro l'allievo, quello prediletto, e Bergamo si gode il primo posto in classifica al pari della Roma.