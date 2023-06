Koulibaly verso l'Arabia: preferisce i 30 milioni di ingaggio rispetto all'Inter

I nerazzurri, che ovviamente non possono competere con queste cifre, erano disposti ad accoglierlo in prestito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il grande obiettivo per la difesa dell'Inter sta per sfumare definitivamente: come ribadisce stamane il Corriere dello Sport, tra i tanti campioni che si stanno vendendo all'Arabia Saudita c'è anche Kalidou Koulibaly, che è pronto ad accettare l'offerta da 30 milioni d'ingaggio dell'Al Hilal.

I nerazzurri, che ovviamente non possono competere con queste cifre, erano disposti ad accoglierlo in prestito con parte dello stipendio attuale - 9 milioni - pagato dal Chelsea. Tutto inutile, perché ai dollari degli sceicchi è quasi impossibile dire no.