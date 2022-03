Kulusevski, bordata alla Juve: "Non mi facevano esprimere, ero frustrato"

Dejan Kulusevski si è visto costretto a cercare fortuna altrove dopo aver appurato di essere finito in fondo alle gerarchie di Massimiliano Allegri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivato con grandi speranze alla Juventus, Dejan Kulusevski si è visto costretto a cercare fortuna altrove dopo aver appurato di essere finito in fondo alle gerarchie di Massimiliano Allegri. Proprio lo svedese, in un'intervista concessa al Guardian, ha motivato così la scelta dello scorso gennaio: "È stato difficile: quando le cose non vanno come vorresti, devi essere molto forte. È frustrante non poter dimostrare qualcosa che senti dentro, sentivo di aver bisogno di un cambiamento". Il trasferimento a Londra, sponda Tottenham, gli ha regalato una nuova centralità: "Conte mi sta aiutando molto, sto trovando spazio in questo momento. Mi piace il ruolo in cui gioco, ho la possibilità di segnare in ogni partita".