Kumbulla flop alla Roma: l’albanese può tornare dal mentore Juric

Ivan Juric aspetta rinforzi per gennaio per il suo Torino e Tuttosport oggi in edicola spiega che in difesa potrebbero esserci movimento importanti. Potrebbe partire Armando Izzo, che Walter Mazzarri sogna di avere a Cagliari per cercare una complicata salvezza. Dall'altra parte, in entrata, Juric rivorrebbe Marash Kumbulla che ha lanciato all'Hellas Verona ma che alla Roma sta faticando a imporsi. l'affare potrebbe farsi in prestito con obbligo di riscatto a 10-12 milioni di euro.