Kumbulla senza pace: ancora infortunio per il difensore 'bloccato' da ADL

Ancora problemi fisici per il difensore della Roma Marash Kumbulla: stando a quanto raccolto, l'albanese ha accusato un problema al ginocchio e gli esami a cui verrà sottoposto il centrale ne chiariranno l'entità. Intanto dall'Albania si apprende il calciatore è già di ritorno sulla via di Roma. Lo riporta TMW. Stagione fino a questo momento sfortunata per il difensore che il Napoli aveva cercato lo scorso anno.