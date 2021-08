L'addio di Lukaku provoca malcontento all'Inter: Inzaghi si sente tradito dal club

L'improvviso addio di Romelu Lukaku ha creato grande subbuglio nel mondo Inter. La decisione della proprietà di sacrificare 'Big Rom' ha spaccato anche la dirigenza, in gran parte contraria, al pari di Simone Inzaghi. Quest'ultimo, scrive il 'Corriere dello Sport', si è sentito tradito dalla società, perchè gli sono state fatte promesse non mantenute. Nonostante ciò l'ex laziale ha intenzione di mantenere il gruppo unito e concentrato solo sul campo. La sua convinzione è che il club farà il possibile per metterlo nelle condizioni di disputare una stagione onorevole e importante.