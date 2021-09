L'allarme da Roma: la Lazio rigetta il gioco di Sarri e sono già due sconfitte

"Lazio, le prime crepe" è il titolo che Il Messaggero dedica ai biancocelesti di Maurizio Sarri, che dopo due sconfitte consecutive, si trova a gestire la fase del rigetto del modulo. La squadra è visibilmente in difficoltà ma per ora lo segue. Strakosha è un caso, il gol preso col Galatasaray dimostra che la difesa è distratta e il gioco non è vivo, ma si spegne insieme all'attacco. Nessuno rema contro. Nelle prossime tre gare, allora la Lazio dovrà dimostrarlo e dissolvere ogni allarmismo. Nella capitale le sirene sono sempre dietro l'angolo.