L'allarme da Salerno: "3mila napoletani infiltrati in ogni settore, aprite il settore ospiti!"

Il presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Club Riccardo Santoro, intervistato dai colleghi di Tuttosalernitana.com, ha approfondito il discorso relativo alla prevendita per il derby contro il Napoli - vietato ai tifosi azzurri - che si giocherà in un Arechi con almeno 15000 spettatori:

"Non abbiamo sensazioni positive, riteniamo che le autorità competenti abbiano assunto decisioni non consone e che potrebbero comportare problemi di ordine pubblico. Massimo rispetto per la polizia, per il Questore, il Prefetto e per professionisti serissimi che lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini e, in questo caso, degli spettatori. Tuttavia ritengo che la chiusura della curva Nord sia una contraddizione, un qualcosa su cui riflettere. E' evidente che in alcune ricevitorie della provincia Nord ci sia stata una massiccia adesione, cosa mai accaduta in passato quando la Salernitana ha giocato in casa.

Ci risulta siano stati staccati almeno tremila biglietti a tifosi del Napoli, pronti a dividersi tra tribuna e distinti. Il precedente contro la Paganese dovrebbe essere da insegnamento, purtroppo non è sufficiente affidarsi al buonsenso pur riconoscendo che le due tifoserie, per quanto rivali e passionali, sono molto civili e potranno dare una lezione di sport a tutt'Italia. Possibili restrizioni ulteriori? Non credo che invalideranno i biglietti acquistati da persone residenti a Caserta, Avellino e Benevento. Mi sembrerebbe eccessivo. Se, però, ci sono segnalazioni di tifosi del Napoli addirittura in curva Sud è fondamentale prevenire. Se prendi un tagliando per il settore più caldo dell'Arechi, vien da pensare possa esserci una leggera provocazione e non oso immaginare che clima di tensione ci sarebbe con un malaugurato gol del Napoli e un boato nel nostro stadio. C'è preoccupazione ma anche stupore per alcune scelte incomprensibili, torno a ripetere il mio appello: aprite la Nord, pur con capienza ridotta, e consentite a tutti i tifosi del Napoli di accedere nell'area solitamente riservata agli ospiti".