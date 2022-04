L'arbitro Sozza spegne le polemiche con una grande prova in Inter-Roma: "Non sbaglia nulla"

C'erano state tante polemiche attorno alla designazione di Simone Sozza, nato a Milano ma appartenente alla sezione di Seregno, per Inter-Roma.

C'erano state tante polemiche attorno alla designazione di Simone Sozza, nato a Milano ma appartenente alla sezione di Seregno, per Inter-Roma. E invece la conduzione della gara da parte del giovane fischietto lombardo è stata più che positiva, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport nella sua consueta moviola:

"Al 36’, bene Sozza su due ravvicinatissime richieste di rigore da parte dei nerazzurri: non c’è “mani” di Karsdorp sul traversone di Barella (palla sulla pancia dell’olandese) e lo “step on foot” conseguente di Mancini su Dimarco avviene mezzo metro fuori area. Sul 3-0 di Lautaro da calcio d’angolo la Roma protesta vivacemente per presunte irregolarità su Smalling e/o Pellegrini, ma il primo è ostacolato dal compagno Ibanez, il secondo non subisce fallo da Dumfries".