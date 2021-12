L'assurdo epilogo di Udinese-Salernitana, l'arbitro sancisce la fine di una gara mai iniziata

È arrivato il triplice fischio dell'arbitro Camplone che ha sancito la fine di Udinese-Salernitana, partita che nei fatti non è mai iniziata in quanto la squadra ospite non si è presentata alla Dacia Arena. Il direttore di gara, attenendosi al regolamento, ha atteso i canonici 45' dal calcio d'inizio per comunicare all'Udinese che la gara è da considerarsi chiusa. La palla ora passerà alla Giustizia Sportiva.